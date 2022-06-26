В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
28 минут назад

В Анкаре рассказали о подготовке встречи по «зерновому вопросу» в Стамбуле

Илья Родин

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в интервью CNN Turk, что в Стамбуле готовятся к международной встрече по «зерновому вопросу». Он отметил, что у Москвы и Киева есть «беспокойства», Анкара пытается найти компромиссное решение. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы», - подчеркнул Фуат Октай.

Агентство напомнило, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал о переговорах по вопросу вывоза зерна из портов на Черном море. Он уточнил, что подвижки есть, но по-прежнему остаются разнообразные технические моменты. Их требуется согласовать с Москвой, Киевом и ООН.

Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

В свою очередь, в четверг, 23 июня, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что, если РФ и Украина смогут договориться по «зерновой проблеме», то будет создана «зона безопасности» за пределами украинских территориальных вод.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил ранее на саммите глав МИД Евросоюза экспортировать зерно с Украины через территорию страны.

Он сказал, что власти республики «предложили пропустить и, более того, ускорить прохождение через территорию Венгрии любых партий продовольствия с Украины, предназначенных для различных частей мира, в основном в Северную Африку и на Ближний Восток».

В мире,Видео,Петер Сийярто,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,ООН,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители