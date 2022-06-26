Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в интервью CNN Turk, что в Стамбуле готовятся к международной встрече по «зерновому вопросу». Он отметил, что у Москвы и Киева есть «беспокойства», Анкара пытается найти компромиссное решение. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы», - подчеркнул Фуат Октай.

Агентство напомнило, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал о переговорах по вопросу вывоза зерна из портов на Черном море. Он уточнил, что подвижки есть, но по-прежнему остаются разнообразные технические моменты. Их требуется согласовать с Москвой, Киевом и ООН.

В свою очередь, в четверг, 23 июня, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что, если РФ и Украина смогут договориться по «зерновой проблеме», то будет создана «зона безопасности» за пределами украинских территориальных вод.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил ранее на саммите глав МИД Евросоюза экспортировать зерно с Украины через территорию страны.