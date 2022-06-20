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31 минуту назад

Венгрия предложила новый вариант вывоза зерна с Украины

Елена Прошина

Власти Венгрии на саммите глав МИД Евросоюза выступили с предложением экспортировать зерно с Украины через территорию своей республики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Венгрия предложила новый вариант вывоза зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы предложили пропустить и, более того, ускорить прохождение через территорию Венгрии любых партий продовольствия с Украины, предназначенных для различных частей мира, в основном в Северную Африку и на Ближний Восток», — сказал Сийярто.

При этом он не назвал точного количества зерна, которое Украина может экспортировать через территорию республики, но заверил в быстрой перевозке продукции на Ближний Восток и Северную Африку. По словам Сийярто, Венгрия готова ради этого развернуть два транспортных узла.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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