Шольц оценил политику Меркель в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что положительно оценивает политику в отношении Москвы своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
«Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», - подчеркнул Олаф Шольц.
Политик отметил, что в 2008 году поддержал идею Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», - уточнил Шольц.
Меркель рассказала журналистам, что не изменила свое мнение по вопросу о вступлении Киева в альянс. По ее словам, в этом случае «эскалация наступила бы быстрее», добавляет РИА «Новости».
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил ранее, что в 2008 году Североатлантический альянс допустил ошибку, не наметив четкий план вхождения Украины и Грузии в блок.
Он напомнил, что на саммите организации, проходившем в Бухаресте, не смогли договориться по вопросам о вступлении этих стран в НАТО. Расмуссен полагает, что эта ошибка «могла дать неверные сигналы российскому правительству».