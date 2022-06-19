Шольц оценил политику Меркель в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что положительно оценивает политику в отношении Москвы своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», - подчеркнул Олаф Шольц.

Политик отметил, что в 2008 году поддержал идею Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО.

«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», - уточнил Шольц.

Меркель рассказала журналистам, что не изменила свое мнение по вопросу о вступлении Киева в альянс. По ее словам, в этом случае «эскалация наступила бы быстрее», добавляет РИА «Новости».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил ранее, что в 2008 году Североатлантический альянс допустил ошибку, не наметив четкий план вхождения Украины и Грузии в блок.