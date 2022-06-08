Экс-генсек НАТО признал ошибки в политике альянса по Грузии и Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в 2008 году организация совершила ошибку, не наметив четкий план вхождения Украины и Грузии в альянс. Об этом он заявил в интервью изданию Foreign Policy.

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По его словам, на саммите в Бухаресте представители стран блока не смогли договориться касательно членства стран в Североатлантическом альянсе. Расмуссен признал, что подобная ошибка могла дать неверные сигналы российскому правительству.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему выступала против ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. Политик призналась, что тогда Украина была совершенно иной страной, которая была сильно разделена в области внутренней политики.