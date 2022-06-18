В США раскрыли последствия для ЕС в случае принятия Украины

Эксперты Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей в статье для американской газеты Politico заявили, что решение Еврокомиссии поддержать Киев в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС может привести к негативным последствиям для союза.

Фото: Администрация Президента Украины Администрация Президента Украины

«Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС», - отметили обозреватели.

Они подчеркнули, что Киев, вступив в ЕС, будет «иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте».

Вместе с тем, уточнили авторы статьи, Украина не сможет сразу стать членом организации. Ей предстоит очень непростой и долгий путь. В частности, до начала переговоров о присоединении, она должна будет достичь определенных контрольных показателей.