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52 минуты назад

В Британии раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Илья Родин

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что предоставление Киеву полноправного членства в Европейском союзе приведет к значительным проблемам. Возможен даже крах или распад организации. Об этом пишет РИА «Новости».

«ЕС, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться», - отметил Андреас Клут.

Он добавил при этом, что не следует спешить и с принятием в союз Северной Македонии, Грузии, Молдавии, Албании и других стоящих в очереди в ЕС стран.

«Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно», - подчеркнул аналитик.

По его мнению, «растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности».

The Guardian: Российская спецоперация на Украине "сломала" щит НАТО

Журналист CNBC Сильвия Амаро сообщила ранее, что вступление Украины в ЕС может привести к различным негативным последствиям.

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