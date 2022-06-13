В Британии раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что предоставление Киеву полноправного членства в Европейском союзе приведет к значительным проблемам. Возможен даже крах или распад организации. Об этом пишет РИА «Новости».

«ЕС, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться», - отметил Андреас Клут.

Он добавил при этом, что не следует спешить и с принятием в союз Северной Македонии, Грузии, Молдавии, Албании и других стоящих в очереди в ЕС стран.

«Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно», - подчеркнул аналитик.

По его мнению, «растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — наименьшая из проблем. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности».