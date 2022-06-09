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58 минут назад

В США раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Елена Прошина

Одобрение Еврокомиссией заявки Украины на членство в Евросоюзе может разозлить другие страны-кандидаты на вступление в альянс и обернутся для региона сложными последствиями. Такое мнение в своей авторской статье для CNBC выразила журналист Сильвия Амаро.

Она уверена, что одобрение заявки Украины во многом номинально и станет «лишь началом долгого и трудного пути». Кроме того в списках есть страны, которые ждут рассмотрения своих кандидатур на вступление в ЕС намного дольше Киева и они могут остро отреагировать на поблажку Зеленскому со стороны ЕК.

«Государствам на Западных Балканах давно обещано вступление. Например, Северная Македония даже изменила свое название, чтобы повысить шансы на вступление в ЕС, но переговоры еще не начались. Молдова, граничащая с Украиной, и Грузия, граничащая с Россией, также обратились с просьбой присоединиться к блоку», — пояснила Амаро.

Она отметила, что к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с требованием уделять равное внимание всем странам-кандидатам даже обращались австрийские министры Александр Шалленберг и Каролин Эдтштадлер. По их мнению, ЕК не может позволить себе «создавать кандидатов первого и второго сорта», так как тем самым комиссия способна «потенциально подтолкнуть "отодвинутые" государства ближе к России».

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