В США раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Одобрение Еврокомиссией заявки Украины на членство в Евросоюзе может разозлить другие страны-кандидаты на вступление в альянс и обернутся для региона сложными последствиями. Такое мнение в своей авторской статье для CNBC выразила журналист Сильвия Амаро.

Она уверена, что одобрение заявки Украины во многом номинально и станет «лишь началом долгого и трудного пути». Кроме того в списках есть страны, которые ждут рассмотрения своих кандидатур на вступление в ЕС намного дольше Киева и они могут остро отреагировать на поблажку Зеленскому со стороны ЕК.

«Государствам на Западных Балканах давно обещано вступление. Например, Северная Македония даже изменила свое название, чтобы повысить шансы на вступление в ЕС, но переговоры еще не начались. Молдова, граничащая с Украиной, и Грузия, граничащая с Россией, также обратились с просьбой присоединиться к блоку», — пояснила Амаро.