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55 минут назад

В Мехико неожиданно выпал снег с дождем. Видео

Александр Кузьмин

В Мехико выпал снег с дождем. Жители мексиканской столицы и туристы не были готовы к непогоде и оказались на улицах города в летней одежде. Многим пришлось пробираться по сугробам в шортах. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

На записи видно, что машины застревают посреди проезжей части из-за обильных осадков. Прохожие с трудом передвигаются по городу.

Ранее сообщалось о наводнении в Йеллоустонском национальном парке в США, из-за чего все входы в него были временно закрыты для посетителей.

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