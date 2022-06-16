В Мехико неожиданно выпал снег с дождем. Видео

В Мехико выпал снег с дождем. Жители мексиканской столицы и туристы не были готовы к непогоде и оказались на улицах города в летней одежде. Многим пришлось пробираться по сугробам в шортах. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.