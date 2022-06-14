Появилось видео наводнения в Йеллоустонском национальном парке

Обильные осадки привели к мощному наводнению в Йеллоустонском национальном парке в США. Все пять входов в международный заповедник закрыли из-за затопления территории.
Кадры с места событий публикует МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале. На записи видно, как вода уносит деревянную постройку, а также металлические конструкции.
Парк закрыли для посетителей впервые за 34 года. Сейчас там наблюдаются перебои с электричеством, дороги размыты. Несколько мостов были повреждены. Уровень воды в местной реке достиг рекордных отметок.