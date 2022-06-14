Появилось видео наводнения в Йеллоустонском национальном парке

Обильные осадки привели к мощному наводнению в Йеллоустонском национальном парке в США. Все пять входов в международный заповедник закрыли из-за затопления территории.

Кадры с места событий публикует МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале. На записи видно, как вода уносит деревянную постройку, а также металлические конструкции.