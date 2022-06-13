Посол Украины рассказал, почему беженцы бегут из Германии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил в ходе дискуссии, организованной по инициативе газеты Bild, что многие украинские беженцы покидают Германию. Он призвал задуматься о причинах этого явления. Об этом пишет ТАСС.
«Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться», - подчеркнул Андрей Мельник.
Отмечается, что украинский дипломат не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами, отчетами статистистических служб.
Журналисты напомнили, что с конца февраля в Германию прибыли свыше 800 тыс. украинских беженцев. Официальных данных о количестве покинувших страну в открытых источниках нет, уточнили в агентстве.
Ранее сообщалось, что немецкая Ассоциация католиков в области бизнеса и управления сделала и запустила сайт mein-freund-mykola.de (Мой друг Микола). Этот портал сделали с целью разъяснения детям украинских беженцев основных принципов жизни в Германии.