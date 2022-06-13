Посол Украины рассказал, почему беженцы бегут из Германии

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49 минут назад

Посол Мельник: многие украинские беженцы покидают Германию

Илья Родин

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил в ходе дискуссии, организованной по инициативе газеты Bild, что многие украинские беженцы покидают Германию. Он призвал задуматься о причинах этого явления. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: germany.mfa.gov.uagermany.mfa.gov.ua

«Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться», - подчеркнул Андрей Мельник.

Отмечается, что украинский дипломат не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами, отчетами статистистических служб.

Журналисты напомнили, что с конца февраля в Германию прибыли свыше 800 тыс. украинских беженцев. Официальных данных о количестве покинувших страну в открытых источниках нет, уточнили в агентстве.

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Ранее сообщалось, что немецкая Ассоциация католиков в области бизнеса и управления сделала и запустила сайт mein-freund-mykola.de (Мой друг Микола). Этот портал сделали с целью разъяснения детям украинских беженцев основных принципов жизни в Германии.

В мире,Андрей Мельник,
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