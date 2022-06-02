В Германии для беженцев с Украины запустили сайт с кабаном Миколой

Немецкая Ассоциация католиков в области бизнеса и управления сделала и запустила сайт mein-freund-mykola.de (Мой друг Микола).

Фото: Рамблер Рамблер

САЙТ MEIN-FREUND-MYKOLA.DE.

Платформу создали с целью разъяснения детям украинских беженцев принципов жизни в Германии. Их проводником на этом пути сделали рисованного кабана Миколу, одетого в бейсболку и бандану в цветах флага Украины.

«Привіт, мене звуть Микола. Я щиро вітаю тебе на цьому сайті (Привет, меня зовут Микола. Я искренне приветствую тебя на этом сайте)», — говорится на главной странице площадки.

Затем Микола предлагает юным украинцам «немного выучить немецкий язык» и рассказывает основные сведения о ФРГ.