Зеленский обратился к американским евреям

Глава Украины Владимир Зеленский обратился за помощью в Американский еврейский комитет (American Jewish Committee). Он призвал сотрудников организации пролоббировать введение новых ограничительных мер против Москвы, а также помочь с поставками оружия для ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на офис украинского президента.
«Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что вы уже существенно помогли. Но вы можете использовать еще больше своего влияния», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины ранее сообщил, что ВСУ существенно уступают России в плане технического оснащения, поэтому не могут перейти в наступление.
«Мы уступаем России в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать. Мы понесем еще больше потерь, а сохранение жизней людей для меня приоритет», - отметил политик.
Зеленский призвал лидеров западных стран нарастить поставки оружия Украине, а также подверг их резкой критике за чрезмерно мягкую политику в отношении Москвы.