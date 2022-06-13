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1 час назад

Зеленский обратился за помощью к американским евреям

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский обратился за помощью в Американский еврейский комитет (American Jewish Committee). Он призвал сотрудников организации пролоббировать введение новых ограничительных мер против Москвы, а также помочь с поставками оружия для ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на офис украинского президента.

Зеленский обратился к американским евреям
Фото: ReutersReuters

«Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что вы уже существенно помогли. Но вы можете использовать еще больше своего влияния», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины ранее сообщил, что ВСУ существенно уступают России в плане технического оснащения, поэтому не могут перейти в наступление.

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«Мы уступаем России в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать. Мы понесем еще больше потерь, а сохранение жизней людей для меня приоритет», - отметил политик.

Зеленский призвал лидеров западных стран нарастить поставки оружия Украине, а также подверг их резкой критике за чрезмерно мягкую политику в отношении Москвы.

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