Зеленский обратился к американским евреям

Глава Украины Владимир Зеленский обратился за помощью в Американский еврейский комитет (American Jewish Committee). Он призвал сотрудников организации пролоббировать введение новых ограничительных мер против Москвы, а также помочь с поставками оружия для ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на офис украинского президента.