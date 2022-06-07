Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление

ВСУ не могут перейти в наступление, потому что уступают России в технике. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уступаем России в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать. Мы понесем еще больше потерь, а сохранение жизней людей для меня приоритет», — приводятся в материале слова Зеленского.

Он вновь призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По словам Зеленского, они поддерживают Украину и в то же время думают над ослаблением санкций. Он отметил, что антироссийская политика Запада «так по-настоящему и не повлияла на позицию РФ».