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56 минут назад

Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление

Елена Прошина

ВСУ не могут перейти в наступление, потому что уступают России в технике. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уступаем России в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать. Мы понесем еще больше потерь, а сохранение жизней людей для меня приоритет», — приводятся в материале слова Зеленского.

Он вновь призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По словам Зеленского, они поддерживают Украину и в то же время думают над ослаблением санкций. Он отметил, что антироссийская политика Запада «так по-настоящему и не повлияла на позицию РФ».

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Также Зеленского возмутило, что западные страны готовы обсуждать прекращение огня без участия Украины. Он сказал, что Киеву необходим «постоянный интерес» со стороны США и Европы, а не переговоры за спиной.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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