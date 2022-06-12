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40 минут назад

Немцы жестко раскритиковали канцлера ФРГ Шольца из-за поездки в Киев

Илья Родин

Читатели немецкого таблоида Bild с негодованием встретили новость о поездке канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. Они отметили в комментариях, что видный госдеятель не должен был наносить визит в Киев после того, как украинские политики и дипломаты позволили себе резкие высказывания в адрес властей страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Немцы осудили Шольца из-за поездки в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он должен был сказать: «Я не поеду к тем, кто публично унижает федерального президента (даже если он мне не нравится), несмотря на всю миллиардную помощь в последние годы (еще до конфликта)», - подчеркнул один из комментаторов.

Пользователи сети полагают, что теперь Олаф Шольц «окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат».

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Читатели надеются, что канцлер обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о поведении представителей украинского дипломатического корпуса. В частности, потребует отозвать из ФРГ «посла-запугивателя» Андрея Мельника, который позволял себе грубые высказывания в адрес Германии.

В том случае, если этого не произойдет, комментаторы призывают не отправлять Киеву «больше никаких денег немецких налогоплательщиков и уж точно никакого оружия, продлевающего конфликт».

Они также отметили интересный парадокс, который заключается в том, что мировые СМИ постоянно сообщают об обстрелах Киева, но «все [важные чиновники и главы государств] едут туда». Читатели предположили, что есть два варианта толкования этого: «либо Украина врет, либо у нас очень смелые или глупые политики».

Ранее сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выступили категорически против вступления Украины в ЕС. Свои критические комментарии они оставили под статьей о поездке в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Правительство Украины,Еврокомиссия,ЕС,
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