Читатели популярной французской газеты Le Figaro высказались категорически против вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях под статьей о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Об этом пишет РИА «Новости».

Французы порекомендовали обратить внимание на крайне своеобразное отношение Киева к Парижу и Берлину, отметили, что «такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо».

Читатели подчеркнули, что «[президент Украины Владимир] Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу».

По их мнению, не должно быть «никакого вступления [Украины] в ЕС без европейского референдума, иначе мы [европейцы] движемся прямо к катастрофе».

Они полагают, что ЕС перестал выполнять свои функции, начал представлять «опасность для европейцев и с каждым днем демонстрирует это все больше».