В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
26 минут назад

Читатели Le Figaro высказались против вступления Украины в ЕС

Илья Родин

Читатели популярной французской газеты Le Figaro высказались категорически против вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях под статьей о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Об этом пишет РИА «Новости».

Французы порекомендовали обратить внимание на крайне своеобразное отношение Киева к Парижу и Берлину, отметили, что «такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо».

Читатели подчеркнули, что «[президент Украины Владимир] Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу».

По их мнению, не должно быть «никакого вступления [Украины] в ЕС без европейского референдума, иначе мы [европейцы] движемся прямо к катастрофе».

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Они полагают, что ЕС перестал выполнять свои функции, начал представлять «опасность для европейцев и с каждым днем демонстрирует это все больше».

Журналист CNBC Сильвия Амаро сообщила ранее, что одобрение Еврокомиссией заявки Киева на членство в ЕС может вызвать возмущение у других стран-кандидатов на вступление в организацию, обернется для макрорегиона сложными последствиями.

В мире,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители