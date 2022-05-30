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22 минуты назад

Омбудсмен Украины Денисова заявила, что ее отправляют в отставку

Елена Прошина

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что во вторник ее могут отправить в отставку с подачи офиса президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала у себя в соцсети, передает ТАСС.

Омбудсмен Украины Денисова заявила, что ее отправляют в отставку
Фото:  CC BY-SA 4.0/wikipedia CC BY-SA 4.0/wikipedia

«Сегодня мне только что стало известно, что по команде офиса президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной рады по правам человека», — сказала Денисова.

По ее словам, об этом ей сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук. Он заявил, что среди депутатов идет сбор подписей в пользу ее увольнения, но пока неизвестно удастся ли собрать необходимое число голосов в поддержку данного решения.

Также Денисова подчеркнула, что считает эти действия незаконными и они «являются вмешательством в деятельность омбудсмена».

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины Ирина Верещук передала функции по обмену пленными Главному управлению разведки Минобороны и Службе безопасности страны. Данное решение она объяснила тем, что «это не ее профиль».

В мире,Ирина Верещук,Руслан Стефанчук,Людмила Денисова,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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