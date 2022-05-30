Омбудсмен Украины Денисова заявила, что ее отправляют в отставку

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что во вторник ее могут отправить в отставку с подачи офиса президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала у себя в соцсети, передает ТАСС.

Фото: CC BY-SA 4.0/wikipedia CC BY-SA 4.0/wikipedia

«Сегодня мне только что стало известно, что по команде офиса президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной рады по правам человека», — сказала Денисова.

По ее словам, об этом ей сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук. Он заявил, что среди депутатов идет сбор подписей в пользу ее увольнения, но пока неизвестно удастся ли собрать необходимое число голосов в поддержку данного решения.

Также Денисова подчеркнула, что считает эти действия незаконными и они «являются вмешательством в деятельность омбудсмена».