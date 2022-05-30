Обменом пленных на Украине займется разведка

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что передала функции по обмену пленными Главному управлению разведки Минобороны и Службе безопасности страны. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.
«Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными — это совместная работа ГУР и СБУ», — написала Верещук.
Также она добавила, что ведением архива пленных и работой с международными организациями займется министерство «по вопросам временно оккупированных территорий». Кроме того Верещук пояснила, что решение об ее отходе от работы по обмену принял кабмин Украины, потому что «она должна заниматься гуманитарной политикой, и военнопленные не ее профиль как министра и вице-премьера».