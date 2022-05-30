Обменом пленных на Украине займется разведка

Также она добавила, что ведением архива пленных и работой с международными организациями займется министерство «по вопросам временно оккупированных территорий». Кроме того Верещук пояснила, что решение об ее отходе от работы по обмену принял кабмин Украины, потому что «она должна заниматься гуманитарной политикой, и военнопленные не ее профиль как министра и вице-премьера».