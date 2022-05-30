Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал планы Турции начать военную операцию в Сирии и создать на границе государств коридор безопасности. Специалист отметил, что в этой ситуации сталкиваются интересы Анкары и Вашингтона, поддерживающего курдов.

Ранее Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet заявил о готовности Анкары в любое время начать новую военную операцию на севере Сирии. По его словам, вооруженные силы страны и полиция в районах, граничащих с Сирией, находятся в состоянии постоянной готовности, решение о проведении операции принимает политическое руководство. В Hürriyet допустили, что решение о проведении операции в Сирии могут принять после телефонного разговора президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, который запланирован на 30 мая.