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1 час назад

«Сталкиваются интересы Турции и США»: эксперт о военной операции Анкары в Сирии

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал планы Турции начать военную операцию в Сирии и создать на границе государств коридор безопасности. Специалист отметил, что в этой ситуации сталкиваются интересы Анкары и Вашингтона, поддерживающего курдов.

Ситуация не новая, она имеет свою давнюю историю. Если говорить коротко, то она заключается в следующем: вдоль границ Турции с Сирией и Ираком достаточно активно действуют различные антитурецкие группировки. Прежде всего, Курдская рабочая партия. Именно с территории Сирии и Ирака. Курды не признают государственных границ, потому что у них нет своей государственности, их как-то обошли в этом смысле. Огромная часть территории населена курдами, они к тому же являются и наиболее дееспособной частью населения на этой территории, обладают дееспособной армией, но лишены своей субъектности. В этом заключается главная проблема.

Для Турции это проблема безопасности, потому что вдоль достаточно большой территории возникают бесконечные проблемы. В том числе и насильственная мобилизация части турецкого населения. Ведь курды, проживающие на территории Турции, все равно считаются турецким населением. Видимо, вопрос в ближайшее время будет решаться Турцией следующим образом: на севере Сирии и, возможно, Ирака будет проведена очередная операция (она не будет первой) турецкой армии на глубину до 60 километров с тем, чтобы создать так называемую зону безопасности. Проблема заключается в том, что эта зона безопасности будет на территории независимых государств - Сирии и Ирака. И эта территория будет контролироваться постоянным присутствием турецких войск. Насколько это повлечет ответные действия, это хороший вопрос. Тем более что он во многом зависит от позиции Соединенных Штатов, которые открыто снабжают курдов, в том числе тяжелым вооружением. Поэтому здесь, очевидно, сталкиваются интересы Турции и США. Как это будет разрешаться, покажет ближайшее будущее. Полагаю, уже до конца недели будет ясно, как Турция поведет себя в этой ситуации.

Я не думаю, что телефонный разговор (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана с (президентом РФ Владимиром) Путиным каким-то серьезным образом повлияет на ситуацию. Эрдоган рассчитывает на то, что Россия примет участие в ликвидации этих террористических организаций, которые базируются на севере Сирии. И Россия, на мой взгляд, делает все, что она в состоянии делать для того, чтобы эти незаконные вооруженные формирования были ликвидированы или снизили свою активность. Может быть, в результате разговора Путин пообещает Эрдогану усилить активность российских вооруженных сил на этой части территории Сирии. Но ведь здесь еще есть и проблема собственно сирийского правительства, которая как-то остается в стороне. А она не может оставаться в стороне, как и наши обязательства перед сирийским правительством. Поэтому, я думаю, в этой ситуации Путин будет достаточно аккуратен и осторожен, не будет обещать слишком многого. Хотя Эрдогану многого и не требуется. Мне кажется, он будет вполне доволен, даже если Путин пообещает ему, что не будет поддерживать эти группировки на севере Сирии. Даже если и не будет каких-то особенно активных действий со стороны вооруженных сил Российской Федерации.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet заявил о готовности Анкары в любое время начать новую военную операцию на севере Сирии. По его словам, вооруженные силы страны и полиция в районах, граничащих с Сирией, находятся в состоянии постоянной готовности, решение о проведении операции принимает политическое руководство. В Hürriyet допустили, что решение о проведении операции в Сирии могут принять после телефонного разговора президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, который запланирован на 30 мая.

До этого Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии, целью которой будет создание безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы.

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