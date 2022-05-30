Минобороны Турции: страна готова начать военную операцию в Сирии в любое время

Турция может в любое время начать новую военную операцию на севере Сирии, приводит газета Hürriyet слова турецкого главы Минобороны Хулуси Акара.
По его словам, ВС страны и полиция в районах, граничащих с Сирией, находятся в состоянии постоянной готовности, решение о проведении операции принимает политическое руководство.
Время начала подобных действий зависит от многих факторов, в том числе от степени их готовности, условий местности, погоды и от политической воли, объяснил глава ведомства.
В Hürriyet допустили, что решение о проведении операции в Сирии могут принять после телефонного разговора президентов РФ и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, который запланирован на 30 мая.
Эрдоган ранее заявил о планах создать в ближайшее время коридор безопасности на границе с Сирией.
До этого он анонсировал военную операцию на севере Сирии, целью которой будет создание 30-километровой безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы.