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3 часа назад

Минобороны Турции: страна готова начать военную операцию в Сирии в любое время

Газета.Ruиещё 1

Турция может в любое время начать новую военную операцию на севере Сирии, приводит газета Hürriyet слова турецкого главы Минобороны Хулуси Акара.

Минобороны Турции: страна готова начать военную операцию в Сирии в любое время
Фото: Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

По его словам, ВС страны и полиция в районах, граничащих с Сирией, находятся в состоянии постоянной готовности, решение о проведении операции принимает политическое руководство.

Время начала подобных действий зависит от многих факторов, в том числе от степени их готовности, условий местности, погоды и от политической воли, объяснил глава ведомства.

В Hürriyet допустили, что решение о проведении операции в Сирии могут принять после телефонного разговора президентов РФ и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, который запланирован на 30 мая.

Эрдоган ранее заявил о планах создать в ближайшее время коридор безопасности на границе с Сирией.

До этого он анонсировал военную операцию на севере Сирии, целью которой будет создание 30-километровой безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы.

Армия,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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