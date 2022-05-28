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16 минут назад

Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину

Илья Родин

Бывший глава Украины, владелец фабрики Roshen Петр Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть территорию страны. Об этом пишет РИА «Новости».

"Выехал на встречку": Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину
Фото: EPAEPA

Отмечается, что вторую попытку Петр Порошенко предпринял через пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, то есть там же, где и в первый раз. Он «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными»

Агентство напомнило, что утром 28 мая в Telegram-каналах появилась информация о первой неудачной попытке бывшего главы Украины. Он должен был принять участие в международных мероприятиях, но пограничники его не пропустили.

«Петр Алексеевич никуда не денется». Почему Порошенко не выпустили из Украины

Ранее сообщалось, что украинские бизнесмены Петр Порошенко, Александр и Галина Гереги (владельцы сети магазинов «Эпицентр») потеряли статус долларовых миллиардеров.

В мире,Петр Порошенко,Рошен,
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