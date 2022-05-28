"Выехал на встречку": Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину

Бывший глава Украины , владелец фабрики Roshen Петр Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть территорию страны. Об этом пишет РИА «Новости» .

Отмечается, что вторую попытку Петр Порошенко предпринял через пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, то есть там же, где и в первый раз. Он «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными»