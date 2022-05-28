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34 минуты назад

В Сербии ответили на отказ НАТО нести ответственность за бомбардировки ураном

Илья Родин

Сербский адвокат Срджан Алексич рассказал, что заявление Североатлантического альянса об иммунитете к ответственности за военные преступления позволяет команде защиты начать процесс против организации. Юристы намереваются добиться компенсации пострадавшим в результате бомбардировок Югославии боеприпасами с обедненным ураном. Об этом пишет ТАСС.

В Сербии ответили на отказ НАТО нести ответственность за бомбардировки ураном
Фото: ReutersReuters

Срджан Алексич уточнил, что в команду защиты входят два эксперта из Италии: член международной группы адвокатов, которая борется за права сербов - жертв агрессии НАТО, правозащитник Анджело Тарталья, и медицинский эксперт Рита Чели.

Отмечается, что сербский адвокат уже подал три иска против альянса от имени военнослужащих. Один из них «201 день со своим подразделением находился в зоне, подвергшейся бомбардировкам НАТО снарядами с обедненным ураном. Через 18 лет он заболел тяжелой формой рака гладких мышц, затронувшего внутренние органы, перенес в 2018-2020 годах три операции и сейчас находится в тяжелом состоянии».

НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии

Два других также находились в зоне боевых действий. У одного из них врачи обнаружили лейкемию, у второго - рак яичка.

Агентство уточнило, что Министерство обороны Италии удовлетворило 200 исков из 500, поданных итальянскими военнослужащими, находившимися в 1999 году в Косове и Метохии. Ведомство возместило пострадавшим материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает «полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии».

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