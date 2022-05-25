В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
17 минут назад

НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии

Мария Иванова

Сербский адвокат Срджан Алексич рассказал, что НАТО заявила о судебном иммунитете в ответ на иски пострадавших при бомбардировках Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сербия как часть Югославии подвергалась бомбардировкам с 24 марта по 10 июня 1999 года - во время операции «Союзная сила», которую НАТО начала в ответ на войну в Косово.

По данным сербских властей, жертвами бомбардировок стали более 1 700 мирных жителей, включая почти 400 детей. Около 10 тыс. человек получили ранения, тысячи человек потеряли жилье.

В Высший суд в Белграде 20 января поступили два новых иска против НАТО от людей, которые пострадали при бомбардировках боеприпасами с обедненным ураном.

По словам Алексича, в своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает «полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии».

В НАТО сослались на соглашение с Союзным государством Сербии и Черногории «О транзитном участии и поддержке миротворческих операций» от 2005 года и документ от 2006 года, по которому была основана канцелярия.

«Но ни одно из этих соглашений не дает иммунитета НАТО как организации, а также применение иммунитета не может быть ретроактивно. Поэтому НАТО не может за военные преступления над гражданским населением и за незаконную агрессию получить иммунитет по соглашению 2005 года», - подчеркнул адвокат.

Первое заседание по искам к НАТО должно пройти в Сербии осенью 2022 года.

В мире,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители