«Риторическая затея»: политолог об идее Джонсона создать альтернативу для ЕС

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о предложении британского премьер-министра Бориса Джонсона создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу. Специалист напомнил, что с аналогичной идеей недавно выступил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив при этом, что такие инициативы выглядят нежизнеспособными ввиду наличия конфликтов интересов сторон.