«Риторическая затея»: политолог об идее Джонсона создать альтернативу для ЕС

Это давнишняя идея британцев - сделать такой альтернативный Евросоюз вокруг Евросоюза во главе с ними любимыми. Подобные идеи, кстати сказать, не так давно высказывал и Макрон. Он тоже предложил создать некую конструкцию из, как он выразился, европейских стран, которые не входят в Евросоюз. По его мысли, туда погружаются все "очередники" Евросоюза: Турция
как ветеран этого движения, страна с самым большим кандидатским стажем, все постсоветские кандидаты - Украина
, понятное дело, про Грузию
и Молдавию
Макрон тоже говорил. При этом Макрон аккуратно оговорился и по поводу Британии. Причем он не говорил об этом, его спросили: "А как Британия?" Он сказал: "А почему бы и нет?" Это было меньше месяца назад. И уже тогда говорили о том, что Украину обманывают. Чуть ли не главная цель украинской элиты за последние 25 лет - это именно движение в сторону Евросоюза. Вот этот безвиз, потом всякие ассоциированные членства. Было много разговоров о том, что нужно срочно принять Украину в ЕС, сейчас им уже тожественно пообещали. А тут, понимаете, им говорят: "Нет-нет, мы вам дадим лучше!". Помните (цитату из романа "Двенадцать стульев" - прим. ред.): "Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс!"
А сегодня Джонсон эту идею развернул, оформил в некую собственную инициативу и пытается ее продать, в том числе гражданам, подданным Ее Величества. Вчера он еще и взял на себя ответственность за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, признал вину, пообещал исправиться, заявил, что не уйдет в отставку, и тут же предложил некую новую европейскую конструкцию, где Британия будет играть руководящую роль.
Насколько реализуема (инициатива Джонсона), сейчас сложно сказать. В сегодняшнее постмодернистское время можно ожидать чего угодно. Но, мягко говоря, выглядит это все нежизнеспособным.
Первый вопрос: а что по этому поводу думают в Брюсселе? Второй вопрос: а что по этому поводу думают, например, в Германии, которая сегодня из-за всей этой вакханалии и идиотизма терпит серьезные убытки, вынужденно соглашаясь на все эти антироссийские глупости?
Как они (участники нового альянса) будут взаимодействовать между собой, на основании чего они будут взаимодействовать? Там огромное количество вопросов. Мне представляется, что на добрую половину этих вопросов просто не существует ответов. Поэтому это такая риторическая затея в большей степени, гипотетическая... Я не представляю себе подобной конструкции, чтобы она была жизнеспособной и функционировала. Очень много конфликтов интересов.