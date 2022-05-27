Джонсон предложил Зеленскому объединиться против России

«Премьер-министр впервые представил инициативу Владимиру Зеленскому, когда украинский президент принял его в Киеве девятого апреля. Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию. <…> Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы», — подчеркивается в материале.