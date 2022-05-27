Джонсон предложил Зеленскому объединиться против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России. Об этом написала газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
Джонсон призвал Зеленского объединить страны, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в адрес Москвы, в «новый политический, экономический и военный альянс». Таким образом, британский премьер выдвинул предложении о формировании альтернативы Евросоюзу.
«Премьер-министр впервые представил инициативу Владимиру Зеленскому, когда украинский президент принял его в Киеве девятого апреля. Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию. <…> Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы», — подчеркивается в материале.