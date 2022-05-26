Сильнейшая за 40 лет засуха в Сомали

Сомали страдает от сильнейшей за 40 лет засухи. Уже в течение 4 сезонов в стране практически не идут дожди. Жара и отсутствие осадков поставили жителей этой африканской страны на грань голода.

1/10 Сомали страдает от сильнейшей за 40 лет засухи. Уже в течение 4 сезонов в стране практически не идут дожди Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Жара и отсутствие осадков поставили жителей этой африканской страны на грань голода Фото: Reuters 3/10 Нехватка еды уже привела к гибели людей. В лагере для перемещенных семей в городке Доллоу от последствий недоедания их матери скончались две новорожденные девочки Фото: Reuters 4/10 С ноября прошлого года в Сомали действует чрезвычайное положение Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Абдулахи Хассан, 3 года, гуляет по лагерю для внутренне перемещенных лиц Какари в Доллоу Фото: Reuters 6/10 В прошлом месяце ООН заявила, что с тех пор ситуация резко ухудшилась, что привело к серьезному риску голода в отдельных районах страны и вызвало крупномасштабные перемещения Фото: Reuters 7/10 Глобальное потепление увеличивает угрозу нехватки воды, и ООН недавно предупредила, что к 2040 году это может стать реальностью для каждого четвертого ребенка Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Амина Хассан Аден сидит со своими детьми Йонисом Салебаном, 1 год, Абдулахи Салебаном, 3 года, и Иснино Салебаном, 9 лет, в импровизированном убежище в лагере для внутренне перемещенных лиц Фото: Reuters 9/10 Жители идут в лагерь для внутренне перемещенных лиц в Доллоу Фото: Reuters 10/10 Халима Хассан Абдуллахи указывает на могилы близнецов своей дочери Эблы и Абдии, умерших от голода в лагере для вынужденных переселенцев Фото: Reuters

Нехватка еды уже привела к гибели людей. В лагере для перемещенных семей в городке Доллоу от последствий недоедания их матери скончались две новорожденные девочки.

С ноября прошлого года в Сомали действует чрезвычайное положение. В прошлом месяце ООН заявила, что с тех пор ситуация резко ухудшилась, что привело к серьезному риску голода в отдельных районах страны и вызвало крупномасштабные перемещения.