Сильнейшая за 40 лет засуха в Сомали

Сомали страдает от сильнейшей за 40 лет засухи. Уже в течение 4 сезонов в стране практически не идут дожди. Жара и отсутствие осадков поставили жителей этой африканской страны на грань голода.
Нехватка еды уже привела к гибели людей. В лагере для перемещенных семей в городке Доллоу от последствий недоедания их матери скончались две новорожденные девочки.
С ноября прошлого года в Сомали действует чрезвычайное положение. В прошлом месяце ООН заявила, что с тех пор ситуация резко ухудшилась, что привело к серьезному риску голода в отдельных районах страны и вызвало крупномасштабные перемещения.
Глобальное потепление увеличивает угрозу нехватки воды, и ООН недавно предупредила, что к 2040 году это может стать реальностью для каждого четвертого ребенка.