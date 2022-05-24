"Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую спецоперацию"

Сербия должна ясно осудить военную спецоперацию России на Украине, если хочет достигнуть европейской интеграции Белграда. С таким заявлением выступил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Его слова приводит «РИА Новости».
«Каждая страна имеет свою динамику отношений с ЕС. Мы поддерживаем скорое открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией. Что касается Сербии, ей необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства, в том, что, например, касается поиска пропавших людей, определения военных преступников», — сказал Грлич-Радман.
Он добавил, что на переговорах в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо обсуждал расширение Евросоюза на Балканах и членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград продолжит свой путь по вступлению в союз, несмотря на нежелание большинства жителей государства. По его мнению, Сербия станет сильнее на европейском пути.