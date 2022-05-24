"Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую спецоперацию"

«Каждая страна имеет свою динамику отношений с ЕС. Мы поддерживаем скорое открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией. Что касается Сербии, ей необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства, в том, что, например, касается поиска пропавших людей, определения военных преступников», — сказал Грлич-Радман.