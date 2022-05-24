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1 час назад

Хорватия призвала Сербию осудить спецоперацию России

Елена Прошина

Сербия должна ясно осудить военную спецоперацию России на Украине, если хочет достигнуть европейской интеграции Белграда. С таким заявлением выступил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Его слова приводит «РИА Новости».

"Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую спецоперацию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждая страна имеет свою динамику отношений с ЕС. Мы поддерживаем скорое открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией. Что касается Сербии, ей необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства, в том, что, например, касается поиска пропавших людей, определения военных преступников», — сказал Грлич-Радман.

Он добавил, что на переговорах в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо обсуждал расширение Евросоюза на Балканах и членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.

Вучич высказался о нейтралитете Сербии

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград продолжит свой путь по вступлению в союз, несмотря на нежелание большинства жителей государства. По его мнению, Сербия станет сильнее на европейском пути.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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