В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Только с Путиным: Зеленский назвал свои условия переговоров с РФ

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Только с Путиным: Зеленский назвал свои условия переговоров с РФ
Фото: EPAEPA

По его словам, это произойдёт только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал президент Украины, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Как отметил политик, организовать такую встречу все сложнее.

«С каждым шагом все сложнее и сложнее, думаю, будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов. Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», — считает глава государства.

«Тем не менее, мы должны пытаться закончить [конфликт]», — добавил Зеленский.

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от встречи лидеров России и Украины, но провести ее без подготовки невозможно. Он подчеркнул, что условия РФ «четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне», но ответа от Киева нет.

В мире,Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители