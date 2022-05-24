Только с Путиным: Зеленский назвал свои условия переговоров с РФ

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал президент Украины, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.