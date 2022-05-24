Только с Путиным: Зеленский назвал свои условия переговоров с РФ

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
По его словам, это произойдёт только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.
«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал президент Украины, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
Как отметил политик, организовать такую встречу все сложнее.
«С каждым шагом все сложнее и сложнее, думаю, будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов. Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», — считает глава государства.
«Тем не менее, мы должны пытаться закончить [конфликт]», — добавил Зеленский.
13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от встречи лидеров России и Украины, но провести ее без подготовки невозможно. Он подчеркнул, что условия РФ «четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне», но ответа от Киева нет.