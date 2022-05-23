Чайка украла пиццу и попала на видео

Чайка украла целую пиццу, оставленную ненадолго без присмотра. Судя по опубликованному в Интернете видео, молодой человек отлучился и, когда вернулся, обнаружил пропажу.

«О Боже, кто съел пиццу?» – удивленно поинтересовался ее владелец.

При этом в ролике видно, что вокруг никого нет. Однако пернатый похититель фастфуда не остался незамеченным. Через мгновение в кадр попадает птица, которая улетает вдаль вместе со своей добычей.