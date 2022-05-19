Укравшую почти 17 кг еды из магазина чайку сняли на видео

Примерно 17 килограмм еды украла из магазина чайка, которая несколько раз за день наведывается в супермаркет. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дня», в распоряжении которого оказалось видео с пернатым воришкой.
«Наглому пернатому удалось за год украсть почти 17 килограммов еды на 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей). Стивен больше всего предпочитает острые начос Doritos с сырным вкусом», – уточняет источник.
Свою добычу ловкая чайка делит с собратьями, отмечается в публикации.