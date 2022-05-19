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36 минут назад

Укравшую почти 17 кг еды из магазина чайку сняли на видео

Александр Кузьмин

Примерно 17 килограмм еды украла из магазина чайка, которая несколько раз за день наведывается в супермаркет. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дня», в распоряжении которого оказалось видео с пернатым воришкой.

«Наглому пернатому удалось за год украсть почти 17 килограммов еды на 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей). Стивен больше всего предпочитает острые начос Doritos с сырным вкусом», – уточняет источник.

Свою добычу ловкая чайка делит с собратьями, отмечается в публикации.

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