Стало известно содержание переговоров Эрдогана и премьера Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 мая, провел телефонные переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Он призвал Стокгольм прекратить поддержку террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

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«Президент Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран - участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью», - уточняется в сообщении.

В канцелярии отметили также, что глава Турции потребовал от Стокгольма прекратить финансовую, политическую поддержку террористам. Кроме того, по его мнению, необходимо остановить поставки им оружия.

Агентство напомнило, что Анкара считает террористическими организациями Рабочую партию Курдистана (РПК), Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов» (ФЕТО).

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что Швеция снимет введенные ранее санкции в оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.