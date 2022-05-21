В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Стало известно содержание переговоров Эрдогана и премьера Швеции

Илья Родин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 мая, провел телефонные переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Он призвал Стокгольм прекратить поддержку террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Стало известно содержание переговоров Эрдогана и премьера Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран - участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью», - уточняется в сообщении.

В канцелярии отметили также, что глава Турции потребовал от Стокгольма прекратить финансовую, политическую поддержку террористам. Кроме того, по его мнению, необходимо остановить поставки им оружия.

Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Агентство напомнило, что Анкара считает террористическими организациями Рабочую партию Курдистана (РПК), Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов» (ФЕТО).

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что Швеция снимет введенные ранее санкции в оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.

По его мнению, власти этих государств «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте».

В мире,Магдалена Андерссон,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители