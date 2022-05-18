Турция заблокировала заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Для вступления в альянс странам необходима единогласная поддержка всех стран-членов, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.

Турецкий лидер считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте». К террористам Эрдоган приравнивает курдов, которых Швеция и Финляндия поддерживают на государственном уровне.