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39 минут назад

Турция заблокировала заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Елена Прошина

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА «Новости».

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Для вступления в альянс странам необходима единогласная поддержка всех стран-членов, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.

Эрдоган предъявил жесткие требования к НАТО

Турецкий лидер считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте». К террористам Эрдоган приравнивает курдов, которых Швеция и Финляндия поддерживают на государственном уровне.

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