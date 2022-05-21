Россия запретила въезд Байдену и Блинкену

Российский МИД на своем официальном сайте опубликовал стоп-лист для 963 американских граждан. В список вошли президент США Джо Байден, его сын бизнесмен Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь США Энтони Блинкен, кинорежиссер Роберт Райнер, а также киноактер Морган Фриман.
В стоп-листе, составленном в алфавитном порядке, находятся преимущественно видные политики США, действующие и отставные генералы. Кроме того, в него попали журналисты и звезды киноиндустрии.
Морган Фриман находится на 840-м месте, с пометкой «известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».
Упомянутым в списке американским гражданам запрещен въезд в РФ на постоянной основе. На эту меру российский МИД пошел «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа», уточняет ТАСС со ссылкой на дипведомство.