Россия запретила въезд Байдену и Блинкену

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В стоп-листе, составленном в алфавитном порядке, находятся преимущественно видные политики США, действующие и отставные генералы. Кроме того, в него попали журналисты и звезды киноиндустрии.

Морган Фриман находится на 840-м месте, с пометкой «известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».