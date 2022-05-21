МИД раскрыл цель контрсанкций России

Контрсанкции России нацелены на то, чтобы заставить власти США изменить свое поведение и признать новые геополитические реалии. Об этом со ссылкой на заявление МИД сообщает ТАСС.
«Российские контрсанкции нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — раскрыли в ведомстве.
Там подчеркнули, что враждебные действия Вашингтона и дальше будут получать должный отпор. Кроме того, в МИД заметили, что Москва открыта для честного взаимоуважительного диалога и отделяет американский народ от разжигающих русофобию властей «и тех, кто их обслуживает».