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19 минут назад

МИД раскрыл цель контрсанкций России

Lenta.ru

Контрсанкции России нацелены на то, чтобы заставить власти США изменить свое поведение и признать новые геополитические реалии. Об этом со ссылкой на заявление МИД сообщает ТАСС.

МИД раскрыл цель контрсанкций России
Фото: ТАССТАСС

«Российские контрсанкции нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — раскрыли в ведомстве.

Там подчеркнули, что враждебные действия Вашингтона и дальше будут получать должный отпор. Кроме того, в МИД заметили, что Москва открыта для честного взаимоуважительного диалога и отделяет американский народ от разжигающих русофобию властей «и тех, кто их обслуживает».

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