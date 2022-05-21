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1 час назад

Глава ДНР высказался об освобождении территории «Азовстали»

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий комментарий он дал на встрече с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким, его цитирует РИА Новости.

Пушилин отреагировал на освобождение территории «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

«Закончилась эпопея с "Азовсталью", с теми военными преступниками, которые находились на "Азовстали" и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя», — заявил он.

Ранее основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский сообщил, что шестерых командиров бойцов с «Азовстали», сдавшихся в плен, вывезли отдельно и доставили в СИЗО, с ними начали сразу работать следователи.

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Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

В мире,Александр Ходаковский,Денис Пушилин,Минобороны России,ЛДПР,Госдума,
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