Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует договориться об обмене сдавшихся на «Азовстали» боевиков. Об этом пишет РИА «Новости».
«Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», - уточнил Владимир Зеленский.
Агентство напомнило, что 20 мая «подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил». В общей сложности российским военным сдались в плен 2439 украинских военнослужащих.
Ранее Зеленский назвал выход украинских военных с завода «эвакуацией» по гуманитарным соображениям.