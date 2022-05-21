Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся на «Азовстали» боевиков

«Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», - уточнил Владимир Зеленский.