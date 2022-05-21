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1 час назад

Зеленский заявил о намерении обменять сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует договориться об обмене сдавшихся на «Азовстали» боевиков. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся на «Азовстали» боевиков
Фото: ReutersReuters

«Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», - уточнил Владимир Зеленский.

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Агентство напомнило, что 20 мая «подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил». В общей сложности российским военным сдались в плен 2439 украинских военнослужащих.

Ранее Зеленский назвал выход украинских военных с завода «эвакуацией» по гуманитарным соображениям.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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