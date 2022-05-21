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43 минуты назад

Сдавшийся в плен «Волына» рассказал об иностранцах на «Азовстали»

Илья Родин

Сдавшийся в плен Сергей Волынский (исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты, позывной – «Волына») заявил, что на заводе «Азовсталь», наряду с украинскими военными, были и иностранные наемники. Об этом пишет РИА «Новости».

Пленный командир бригады ВСУ сообщил об иностранцах на «Азовстали»
Фото: serjvlk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)serjvlk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

«В составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы», - признался Сергей Волынский.

Он подчеркнул также, что данных о наличии высокопоставленных офицеров и кураторов среди тех, кто был в подземных бункерах, у него нет.

«Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», - уточнил Волынский.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил ранее, что территория металлургического комбината «Азовсталь» полностью перешла под контроль ВС РФ.

Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»

Он отметил, что «подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил».

В мире,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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