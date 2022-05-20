Шойгу доложил Путину об освобождении «Азовстали»

Территория предприятия «Азовсталь» полностью перешла под контроль российских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о «полном освобождении» «Азовстали», сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 украинских военных и бойцов «Азова», заблокированных на территории завода. 20 мая оружие сложили последние 531 человек.

«Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», - сообщил Конашенков.

По его словам, командира полка «Азов» вывезли с территории комбината на бронированном автомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал выход украинских военных с завода «эвакуацией» по гуманитарным соображениям.