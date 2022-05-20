Шойгу доложил Путину об освобождении «Азовстали»

Территория предприятия «Азовсталь» полностью перешла под контроль российских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о «полном освобождении» «Азовстали», сказал Конашенков.
По словам представителя Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 украинских военных и бойцов «Азова», заблокированных на территории завода. 20 мая оружие сложили последние 531 человек.
«Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», - сообщил Конашенков.
По его словам, командира полка «Азов» вывезли с территории комбината на бронированном автомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал выход украинских военных с завода «эвакуацией» по гуманитарным соображениям.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины врет, когда пытается выдать сдачу в плен боевиков в качестве «украинской гуманитарной операции».