Байден не смог выговорить название США. Видео

Президент США Джозеф Байден не смог выговорить название страны, которую он возглавляет. Очередной конфуз произошел во время его выступления перед американцами. Фрагмент видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
«Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», – с трудом произнес глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что новый официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг, на котором представилась как «первая черная, первая лесбиянка и иммигрант, женщина».