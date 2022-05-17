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52 минуты назад

«Я черная, лесбиянка»: пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе. Видео

Александр Кузьмин

Новый пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг. Фрагмент видео оказался в распоряжении Telegram-канала SHOT.

Сменившая на посту Джен Псаки Карин Жан-Пьер представилась всем присутствующим, не забыв упомянуть о своем цвете кожи и сексуальных предпочтениях.

«Я первая черная, первая лесбиянка и иммигрант, женщина, которая заняла эту должность. Меня бы здесь не было, если бы не поколения разрушающие барьеры передо мной. Я стою на их плечах», – сделала заявление новый официальный представитель американской администрации.

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