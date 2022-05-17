Новый пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг. Фрагмент видео оказался в распоряжении Telegram-канала SHOT.
Сменившая на посту Джен Псаки Карин Жан-Пьер представилась всем присутствующим, не забыв упомянуть о своем цвете кожи и сексуальных предпочтениях.
«Я первая черная, первая лесбиянка и иммигрант, женщина, которая заняла эту должность. Меня бы здесь не было, если бы не поколения разрушающие барьеры передо мной. Я стою на их плечах», – сделала заявление новый официальный представитель американской администрации.