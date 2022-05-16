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1 час назад

Вучичу пригрозили убийством за поддержку России

Елена Прошина

В последние дни в Сербии активизировались интернет-террористы, которые сообщают о «минировании» инфраструктурных и административных объектов страны. В своем послании они сообщили, что готовы убить президента Александра Вучича, если власти не откажутся от поддержки России. об этом сообщает «Балканист.ру».

«Нас ужасает поддержка Сербии России. Сербия отказалась от санкций и продолжает летать в эту страну. Мы не прекратим бомбардировки Белграда, пока AirSerbia не перестанет летать в Россию. Если не прекратите, мы не только взорвем ваши дома, но и убьем Александра Вучича», – говорится в сообщении.

Напомним, за последние дни в Сербии в полицию поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала в Белграде и Белградского зоопарка. На местах была проведена эвакуация.

Вучич высказался о нейтралитете Сербии

Кроме того, 16 мая неизвестные угрожали взорвать 97 белградских учебных заведениях, среди которых школы и колледжи. После проверки зданий выяснилось, что эти сообщения были ложными.

В мире,Видео,Александр Вучич,
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