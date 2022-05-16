Вучичу пригрозили убийством за поддержку России

В последние дни в Сербии активизировались интернет-террористы, которые сообщают о «минировании» инфраструктурных и административных объектов страны. В своем послании они сообщили, что готовы убить президента Александра Вучича, если власти не откажутся от поддержки России. об этом сообщает «Балканист.ру».
«Нас ужасает поддержка Сербии России. Сербия отказалась от санкций и продолжает летать в эту страну. Мы не прекратим бомбардировки Белграда, пока AirSerbia не перестанет летать в Россию. Если не прекратите, мы не только взорвем ваши дома, но и убьем Александра Вучича», – говорится в сообщении.
Напомним, за последние дни в Сербии в полицию поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала в Белграде и Белградского зоопарка. На местах была проведена эвакуация.
Кроме того, 16 мая неизвестные угрожали взорвать 97 белградских учебных заведениях, среди которых школы и колледжи. После проверки зданий выяснилось, что эти сообщения были ложными.