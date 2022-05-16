Вучичу пригрозили убийством за поддержку России

«Нас ужасает поддержка Сербии России. Сербия отказалась от санкций и продолжает летать в эту страну. Мы не прекратим бомбардировки Белграда, пока AirSerbia не перестанет летать в Россию. Если не прекратите, мы не только взорвем ваши дома, но и убьем Александра Вучича», – говорится в сообщении.