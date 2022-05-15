Блинкен озвучил планы НАТО по отношению к России в новой стратегии

«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в [новой] стратегической концепции», - подчеркнул Энтони Блинкен.