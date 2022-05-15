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41 минуту назад

Блинкен озвучил планы НАТО по отношению к России в новой стратегии

Илья Родин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что НАТО зафиксирует в новой стратегической концепции альянса положение о необходимости сдерживания «любой агрессии» со стороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен озвучил планы НАТО по отношению к России в новой стратегии
Фото: ReutersReuters

«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в [новой] стратегической концепции», - подчеркнул Энтони Блинкен.

Отмечается, что политик не пожелал уточнить, какие конкретно страны входят в число тех государств НАТО, которые требуют выстраивать последующие отношения с Москвой исключительно на принципах ее сдерживания.

Стали известны планы Швеции после вступления в НАТО

Ранее сообщалось, что на мадридском саммите, который планируется провести в июне, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза». Кроме того, в документе также будет уточнено отношение альянса к Пекину, и его дипломатическим и торговым связям с Москвой.

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