Блинкен озвучил планы НАТО по отношению к России в новой стратегии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что НАТО зафиксирует в новой стратегической концепции альянса положение о необходимости сдерживания «любой агрессии» со стороны РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в [новой] стратегической концепции», - подчеркнул Энтони Блинкен.
Отмечается, что политик не пожелал уточнить, какие конкретно страны входят в число тех государств НАТО, которые требуют выстраивать последующие отношения с Москвой исключительно на принципах ее сдерживания.
Ранее сообщалось, что на мадридском саммите, который планируется провести в июне, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза». Кроме того, в документе также будет уточнено отношение альянса к Пекину, и его дипломатическим и торговым связям с Москвой.