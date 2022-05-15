НАТО изменит подход к России в новой стратегии

На июньском саммите НАТО в Мадриде поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза». Это уточнение будет внесено в новую стратегическую концепцию альянса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, в документе также будет говориться о Пекине и его отношениях с Москвой. Кроме того, военные НАТО обсудят эффективную поддержку «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

Отмечается, что «союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится».

Журналисты напомнили, что в предыдущем варианте стратегии, выпущенном в 2010 году, Россия обозначалась в качестве «партнера». В новой версии эту формулировку уберут.