В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

НАТО изменит подход к России в новой стратегии

Елена Прошина

На июньском саммите НАТО в Мадриде поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза». Это уточнение будет внесено в новую стратегическую концепцию альянса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, в документе также будет говориться о Пекине и его отношениях с Москвой. Кроме того, военные НАТО обсудят эффективную поддержку «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

Отмечается, что «союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится».

Трасс предложила создать глобальное НАТО

Журналисты напомнили, что в предыдущем варианте стратегии, выпущенном в 2010 году, Россия обозначалась в качестве «партнера». В новой версии эту формулировку уберут.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил ранее, что из-за украинского кризиса Североатлантический альянс рассмотрит меры по укреплению безопасности. Обсуждение пройдет на саммите организации летом 2022 года.

Армия,Видео,Олаф Шольц,НАТО,
75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители