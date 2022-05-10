В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на фоне украинского кризиса НАТО рассмотрит меры по укреплению безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц отметил, что новые меры будут рассмотрены на саммите альянса в июле.

Лукашенко раскрыл подробности оснащения национальных войск

Ранее Шольц заявил, что НАТО не станет стороной украинского конфликта. В своем обращении в День окончания Второй мировой войны в Европе он заверил, что альянс не будет принимать участия в боевых действиях.

Шольц отметил, что во Второй мировой войне Германия была виновата перед обоими народами - как русским, так и украинским, и «десятилетиями стремится к примирению с ними обоими».

The Times писала, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в альянс летом 2022 года. По данным газеты, этот вопрос обсуждался на переговорах глав МИД стран НАТО.

В мире,Армия,Видео,Олаф Шольц,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители