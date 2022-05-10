Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на фоне украинского кризиса НАТО рассмотрит меры по укреплению безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц отметил, что новые меры будут рассмотрены на саммите альянса в июле.

Ранее Шольц заявил, что НАТО не станет стороной украинского конфликта. В своем обращении в День окончания Второй мировой войны в Европе он заверил, что альянс не будет принимать участия в боевых действиях.

Шольц отметил, что во Второй мировой войне Германия была виновата перед обоими народами - как русским, так и украинским, и «десятилетиями стремится к примирению с ними обоими».