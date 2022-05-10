Лукашенко раскрыл подробности оснащения национальных войск

Он отметил, что происходящие на Украине события наглядно показывают, что только войска, обладающие высокоэффективным и нужным для конкретной территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи.

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Известными отечественными брендами, напомнил президент, остаются автоматизированные средства управления войсками и оружием разработки холдинга "АГАТ", оптика "Пеленга" и БелОМО, а также тягачи производства МЗКТ. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Он дал высокую оценку и ракетному комплексу "Полонез" и "Бук-МБ", отметив, что ракеты, ручные гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы свидетельствуют о серьезном научном и производственном заделе оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, добавил Лукашенко, активно

"ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет".

Вместе с тем он полагает, что в вопросе вооружения нельзя переборщить и с "умнейшими технологиями", пояснив, что "все эффективно, что просто и надежно. Вот, что самое главное", - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза". Вооруженные Силы также получают легкобронированные автомобили "Кайман", модернизированные танки Т-72. Обновляется и парк авиационной техники - в строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов.

Кроме того, в рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, четыре беспилотных авиационных комплекса, более двух тысяч противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления войсками и связи, капитально отремонтированы десять летательных аппаратов.

Белорусский лидер сделал особый акцент и на уроках, которые извлекла страна в оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной операции России на Украине. Он дал понять, что соответствующие вопросы регулярно обсуждает с министром обороны и поручал, чтобы из опыта этого конфликта были извлечены уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск. Именно

"под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год", - заявил Лукашенко.

Давая оценку обстановке в РБ и за ее пределами с военной точки зрения, он констатировал, что ее следует видеть и оценивать объективно, иначе, уточнил президент, "мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации".

В частности, верховный главнокомандующий упомянул об учениях НАТО, которые проходят на территории Польши, и увеличении военной группировки в этой стране.