В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
22 минуты назад

Финляндия приняла решение по вопросу вступления в НАТО

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в воскресенье, 15 мая, на пресс-конференции в Хельсинки, что страна подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», - подчеркнул он.

Отмечается, что накануне глава МИД республики Пекка Хаависто рассказал, что заявку в НАТО собираются подать в среду, 18 мая, сообщает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что власти Швеции и Финляндии заговорили о желании вступить в альянс после начала спецоперации России на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг поддержал их намерения.

Сухопутная граница Финляндии с Россией составляет 1300 км. После вступления Финляндии в НАТО расстояние от границ альянса до Петербурга составит 200 км.

Президент России Владимир Путин предупредил ранее главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета и последующее вступление в НАТО станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует.

В мире,Видео,Пекка Хаависто,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители