Финляндия приняла решение по вопросу вступления в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в воскресенье, 15 мая, на пресс-конференции в Хельсинки, что страна подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», - подчеркнул он.

Отмечается, что накануне глава МИД республики Пекка Хаависто рассказал, что заявку в НАТО собираются подать в среду, 18 мая, сообщает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что власти Швеции и Финляндии заговорили о желании вступить в альянс после начала спецоперации России на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг поддержал их намерения.

Сухопутная граница Финляндии с Россией составляет 1300 км. После вступления Финляндии в НАТО расстояние от границ альянса до Петербурга составит 200 км.