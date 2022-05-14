Президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что отказ Хельсинки от нейтралитета и вступление в НАТО станет ошибкой. Российский лидер отметил, что угроз безопасности для Финляндии не существует, сообщает ТАСС.

По словам Путина, вступление Финляндии в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».

В свою очередь президент Финляндии в ходе телефонного разговора проинформировал, чем обосновано стремление страны в североатлантический альянс, передает РИА Новости. По его словам, оно связано со спецоперацией на Украине и требованиями России о непродвижениии НАТО на восток.

Все это «фундаментально изменило обстановку в сфере безопасности Финляндии». Ниинистё заявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО.