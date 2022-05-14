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1 час назад

Финляндия готова к ответу РФ на членство страны в НАТО, заявила министр

Илья Родин

Министр государственной собственности и отношений с ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен заявила в эфире Sky News, что страна готова к любым действиям со стороны Москвы из-за решения республики вступить в НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы не боимся»: Финляндия о реакции России на вступление в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений», - отметила Тютти Туппурайнен.

Она подчеркнула, что настало время «обзавестись союзниками и получить больше партнеров», но Финляндия «не намерена никого провоцировать», речь идет исключительно о безопасности.

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Агентство напомнило, Хельсинки и Стокгольм подняли вопрос о вступлении в НАТО после начала российской спецоперации. Руководители альянса поддержали желание руководителей этих скандинавских стран вступить в организацию.

Президент России Владимир Путин предупредил ранее главу Финляндии Саули Ниинистё, что вступление страны в альянс может негативно сказаться на отношениях с Москвой, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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