«Мы не боимся»: Финляндия о реакции России на вступление в НАТО

Министр государственной собственности и отношений с ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен заявила в эфире Sky News, что страна готова к любым действиям со стороны Москвы из-за решения республики вступить в НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений», - отметила Тютти Туппурайнен.
Она подчеркнула, что настало время «обзавестись союзниками и получить больше партнеров», но Финляндия «не намерена никого провоцировать», речь идет исключительно о безопасности.
Агентство напомнило, Хельсинки и Стокгольм подняли вопрос о вступлении в НАТО после начала российской спецоперации. Руководители альянса поддержали желание руководителей этих скандинавских стран вступить в организацию.
Президент России Владимир Путин предупредил ранее главу Финляндии Саули Ниинистё, что вступление страны в альянс может негативно сказаться на отношениях с Москвой, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».