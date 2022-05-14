Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что принял в Киеве группу американских сенаторов. Делегацию возглавлял лидер республиканского меньшинства Митч Макконнел. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Украины назвал визит американских политиков «сигналом двухпартийной поддержки Украины» в конгрессе США, где в настоящее время рассматривается вопрос о выделении крупного пакета помощи на $40 млрд.

Отмечается, что в составе делегации также были сенаторы из штатов Мэн, Техас и Вайоминг. Подробности встречи, обсужденные темы не разглашаются.

Ранее в Киеве побывала с визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Во время переговоров с ней Зеленский заметил, что «Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины».