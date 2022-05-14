В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
10 минут назад

Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что принял в Киеве группу американских сенаторов. Делегацию возглавлял лидер республиканского меньшинства Митч Макконнел. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Украины назвал визит американских политиков «сигналом двухпартийной поддержки Украины» в конгрессе США, где в настоящее время рассматривается вопрос о выделении крупного пакета помощи на $40 млрд.

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Джонсона

Отмечается, что в составе делегации также были сенаторы из штатов Мэн, Техас и Вайоминг. Подробности встречи, обсужденные темы не разглашаются.

Ранее в Киеве побывала с визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Во время переговоров с ней Зеленский заметил, что «Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины».

Украинский президент поблагодарил американского политика за всестороннюю помощь в «защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

В мире,Митч Макконнел,Владимир Зеленский,Конгресс США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители