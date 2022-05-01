Владимир Зеленский встретился в Киеве с Нэнси Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Он отметил, что Америка является лидером среди стран, поддерживающих Киев. Об этом пишет ТАСС.

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«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также разместил в своем канале видео со встречи. На нем политики приветствуют друг друга и делают совместное фото.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Вашингтон за всестороннюю помощь в «защите суверенитета и территориальной целостности Украины». В свою очередь, Пелоси заявила, что Киев сражается за свободу. США должны помогать украинцам до тех пор, пока «битва не будет завершена».