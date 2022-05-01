Владимир Зеленский встретился в Киеве с Нэнси Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Он отметил, что Америка является лидером среди стран, поддерживающих Киев. Об этом пишет ТАСС.
«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины также разместил в своем канале видео со встречи. На нем политики приветствуют друг друга и делают совместное фото.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил Вашингтон за всестороннюю помощь в «защите суверенитета и территориальной целостности Украины». В свою очередь, Пелоси заявила, что Киев сражается за свободу. США должны помогать украинцам до тех пор, пока «битва не будет завершена».
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее обговорил с главой Украины очередные поставки вооружений. Речь шла в том числе и о «тяжелой технике».