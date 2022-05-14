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23 минуты назад

Турция готова направить корабль для эвакуации националистов и мирных жителей с «Азовстали»

Илья Родин

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью агентству Reuters, что страна может в любой момент отправить судно для эвакуации украинских раненых военнослужащих, а также гражданских лиц с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Об этом пишет ТАСС.

Турция предложила план эвакуации «азовцев»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода "Азовсталь" люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул», - сообщил Ибрагим Калын .

Он подчеркнул, что если будут достигнуты соответствующие договоренности, это будет осуществлено без промедления.

«Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», - отметил Калын.

Военный специалист Константин Сивков рассказал ранее, что Москва может согласиться на обмен украинских военных на российских солдат, находящихся в плену. Он уточнил, что, если решение будет принято, то из подвалов комбината выпустят только тех бойцов ВСУ, которые не были замешаны в различных преступлениях.

Раскрыты детали битвы за «Азовсталь»

* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.

В мире,Ибрагим Калын,Константин Сивков,Реджеп Эрдоган,
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